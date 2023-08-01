Два человека убиты в массовой драке мигрантов в Подмосковье; РФ даёт Таджикистану самую большую квоту

В подмосковном Чехове в ночь на 1 августа произошла
смертельная драка приезжих, после чего остались лежать два тела с множественными колото-резаными ранами. Это уже вторая "разборка" -- первая массовая потасовка произошла накануне в кафе, после чего решено было продолжить.
Несколькими днями ранее на Пригородном шоссе приезжие толпой избили
(били ногами по голове, прыгали по ним и угрожали зарезать) двоих мужчин, одному досталось больше. При этом они не пускали к пострадавшим медиков, а разбежались только при появлении полиции.
Также драка
с применением биты произошла возле чайханы в московском районе Марьино.
Как сообщает канал "Многонационал", в московском Чертанове "
четверо уроженцев Средней Азии ограбили квартиру и заодно изнасиловали двух женщин, которые там находились". Потерпевшие тоже мигранты; как фигуранты, так и потерпевшие находились в Москве с нарушением миграционного законодательства.
В Петербурге проходят обыски
в четырёх хостелах по делу об организации незаконной регистрации мигрантов в городе, к уголовной ответственности привлечены девять человек.
Российская квота на обучение студентов из Таджикистана многократно превосходит другие. Первый заместитель министра образования республики Джамшед Джуразода отметил: "В этом учебном году были предоставлены квоты для более 1,3 тыс. граждан Таджикистана. Самую большую квоту предоставила Российская Федерация - 902 человека". При этом квота Китая -- 125 студентов, Казахстана - 100, Турции - 50.