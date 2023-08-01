Два человека убиты в массовой драке мигрантов в Подмосковье; РФ даёт Таджикистану самую большую квоту

четверо уроженцев Средней Азии ограбили квартиру и заодно изнасиловали двух женщин, которые там находились". Потерпевшие тоже мигранты; как фигуранты, так и потерпевшие находились в Москве с нарушением миграционного законодательства.

ервый заместитель министра образования республики Джамшед Джуразода отметил

"В этом учебном году были предоставлены квоты для более 1,3 тыс. граждан Таджикистана. Самую большую квоту предоставила Российская Федерация - 902 человека". При этом квота Китая --

125 студентов, Казахстана - 100, Турции - 50.

Российская квота на обучение студентов из Таджикистана многократно превосходит другие. П