 

Два человека убиты в массовой драке мигрантов в Подмосковье; РФ даёт Таджикистану самую большую квоту

В подмосковном Чехове в ночь на 1 августа произошла смертельная драка приезжих, после чего остались лежать два тела с множественными колото-резаными ранами. Это уже вторая "разборка" -- первая массовая потасовка произошла накануне в кафе, после чего решено было продолжить.
Несколькими днями ранее на Пригородном шоссе приезжие толпой избили (били ногами по голове, прыгали по ним и угрожали зарезать) двоих мужчин, одному досталось больше. При этом они не пускали к пострадавшим медиков, а разбежались только при появлении полиции.
Также драка с применением биты произошла возле чайханы в московском районе Марьино.
Как сообщает канал "Многонационал", в московском Чертанове "четверо уроженцев Средней Азии ограбили квартиру и заодно изнасиловали двух женщин, которые там находились". Потерпевшие тоже мигранты; как фигуранты, так и потерпевшие находились в Москве с нарушением миграционного законодательства.
В Петербурге проходят обыски в четырёх хостелах по делу об организации незаконной регистрации мигрантов в городе, к уголовной ответственности привлечены девять человек.

Российская квота на обучение студентов из Таджикистана многократно превосходит другие. Первый заместитель министра образования республики Джамшед Джуразода отметил"В этом учебном году были предоставлены квоты для более 1,3 тыс. граждан Таджикистана. Самую большую квоту предоставила Российская Федерация - 902 человека". При этом квота Китая -- 125 студентов, Казахстана - 100, Турции - 50.



 

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