 

Российские миллиардеры обогатились на $18,4 млрд с начала года

Суммарное состояние богатейших людей России с начала 2018 года выросло сразу на $18,422 млрд. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Издание Bloomberg разместило имена 23 российских бизнесменов в мировом списке из 500 миллиардеров.

Самым богатым россиянином по версии экспертов оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние с января увеличилось на $4,93 млрд, достигнув к концу сентября размера $21,6 млрд. На втором месте оказался бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием $20,6 млрд. Третью строчку рейтинга занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с $20,2 млрд.

Отметим, что индекс миллиардеров рассчитывался из стоимости акций компаний и поданных ими отчетностей. 

АПН следит за развитием событий.
 

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