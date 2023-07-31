 

В РФ арестованы активы олигарха Ахметова; боевики "Азова" готовы вернуться на фронт

 

Басманный суд Москвы арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова, в том числе десятки объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, акции компании «Белгородметаллоснаб», пансионат «Горняк», несколько автомобилей и банковские счета с десятками миллионов рублей. Активы принадлежат российской компании «Метинвест Евразия», входящей в бизнес-империю украинского олигарха. Следствие выявило, что со счетов российской «дочки» шли средства на финансирование Вооружённых сил Украины и бригады «Азов» (запрещённая в России террористическая организация).

 

Боевики "Азова", в том числе командование террористического украинского нацбатальона, готовы вернуться на фронт в ближайшие дни. 

 

В районе Кременского леса в ЛНР украинцы уже месяц не эвакуируют тела своих погибших солдат. 

"В районе Кременского леса огромное количество трупов солдат ВСУ и наемников. В течение месяца они трупы не забирают. Мы даже предлагаем им установить санитарный час для того, чтобы они могли вывести своих погибших, но украинские командиры, командиры отрядов наемников оказываются от наших предложений", -- сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

 

Во Львове суд признал виновным в хулиганстве семнадцатилетнего подростка, певшего песни Цоя, при том что песни Цоя на Украине пока не запрещены (но молодой человек пел на русском языке).

 

В Германии полиция в среднем по три раза в день выезжает в общежитие для украинских беженцев из-за нарушений порядка, оскорблений, угроз, нанесения телесных повреждений, наркотиков и воровства.

 

 


 


 


 


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