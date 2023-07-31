Патрушев рассказал о сепаратизме в Карелии

Выступая на совещании в Петрозаводске, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил об обострившейся обстановке и сепаратистских идеях в Карелии. По его мнению, эти процессы стимулируют зарубежные спецслужбы, "прежде всего среди молодёжи".

"В Карелии через социальные сети распространяются экстремистские призывы, информация о планах по созданию националистического батальона "Карелия", формируемого в том числе из граждан Финляндии".

Патрушев сообщил, что в регионе за последние полгода было пресечено десять террористических преступлений зарубежных спецслужб.

"Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В республике Карелия только за последние полгода пресечено десять преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами".

"В целях защиты российских национальных интересов с учетом складывающейся оперативной обстановки в республике Карелия органам государственной власти необходимо принять скоординированные меры", - заявил секретарь Совбеза.