 

Патрушев: Попытки внедрения норм шариата вместо светских законов не прекращаются

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, сказал, что попытки внедрения норм шариата вместо светских законов в регионе не прекращаются:
«Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп».

Кавказская молодёжь подвергается «усиленной обработке» со стороны эмиссаров международных террористических организаций, «активно проповедуется так называемый индивидуальный джихад. <...> Параллельно изыскиваются новые возможные каналы переброски на территорию России своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке».
«Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков», -- отметил секретарь Совбеза. 

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