Патрушев: Попытки внедрения норм шариата вместо светских законов не прекращаются

«Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп».

«активно проповедуется так называемый индивидуальный джихад. <...> Параллельно изыскиваются новые возможные каналы переброски на территорию России своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке».

Кавказская молодёжь подвергается «усиленной обработке» со стороны эмиссаров международных террористических организаций,