Правительство РФ выступило против выхода из МВФ

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Правительство РФ выступило против предложенной КПРФ идеи о выходе России из Международного валютного фонда (КПРФ внесла соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы 25 июля). Также было предложено денонсировать протокол о вступлении России в члены МВФ, Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития (этот документ был подписан в Вашингтоне в 1992 году).

В отзыве на законопроект члены правительства заявили, что «одностороннее решение о выходе из состава членов МВФ и Группы Всемирного банка связано со значительными рисками в части возврата вложенных в них российских активов, а также участия в других международных финансовых механизмах, связанных с программами МВФ». По мнению кабмина, Группа Всемирного банка совместно с МВФ -- это "экспертные площадки, на которых Москва может представлять свою позицию".

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