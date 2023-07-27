Британия помогает российским олигархам, в Москве взлетели продажи элитного жилья

Британия помогает российским миллиардерам обходить собственные санкции: британское правительство выдало иностранным гражданам десятки специальных лицензий, чтобы легально тратить деньги в стране. В частности, такие лицензии получили основатель Альфа-Банка Михаил Фридман и его партнёр Пётр Авен. В британском правительственном отчёте сказано, что лицензии «выдаются для защиты индивидуальных и деловых потребностей Великобритании».

Во втором квартале 2023 года на фоне падения курса рубля в Москве резко взлетели продажи элитного жилья: относительно первого квартала динамика достигла 32%. Так, в июне в столице продали 77 квартир и апартаментов, и этот показатель оказался рекордным. «Оживление на рынке элитных новостроек во втором квартале этого года обусловлено ростом курса валют. Во многом в этом году элитные новостройки стали более привлекательны для покупателей из-за того, что рублевые цены предложения с прошлого лета практически не претерпели существенных изменений, в то время как курс рубля к доллару ослаб в полтора раза».

Московские суды стали реже принимать решения об аресте фигурантов уголовных дел экономической направленности. Доля удовлетворенных ходатайств по экономическим делам снизилась с 96% до 69%. "Судьи активно заменяют арест фигурантов на более мягкие меры в виде домашнего ареста и запрета определённых действий".







