 

Британия помогает российским олигархам, в Москве взлетели продажи элитного жилья

 

Британия помогает российским миллиардерам обходить собственные санкции: британское правительство выдало иностранным гражданам десятки специальных лицензий, чтобы легально тратить деньги в стране. В частности, такие лицензии получили основатель Альфа-Банка Михаил Фридман и его партнёр Пётр Авен. В британском правительственном отчёте сказано, что лицензии «выдаются для защиты индивидуальных и деловых потребностей Великобритании».  

 

 

Во втором квартале 2023 года на фоне падения курса рубля в Москве резко взлетели продажи элитного жилья: относительно первого квартала динамика достигла 32%. Так, в июне в столице продали 77 квартир и апартаментов, и этот показатель оказался рекордным. «Оживление на рынке элитных новостроек во втором квартале этого года обусловлено ростом курса валют. Во многом в этом году элитные новостройки стали более привлекательны для покупателей из-за того, что рублевые цены предложения с прошлого лета практически не претерпели существенных изменений, в то время как курс рубля к доллару ослаб в полтора раза». 

 

 

Московские суды стали реже принимать решения об аресте фигурантов уголовных дел экономической направленности. Доля удовлетворенных ходатайств по экономическим делам снизилась с 96% до 69%. "Судьи активно заменяют арест фигурантов на более мягкие меры в виде домашнего ареста и запрета определённых действий".


 

 



 

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Москва бьет рекорды по продаже элитной недвижимости
» В России растут цены на жильё
» Ипотека бьёт рекорды, а продажи в новостройках падают
» В США взлетели вверх продажи огнестрельного оружия
» Центробанк отобрал лицензии у трех банков
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Горловка обстреляна зажигательными снарядами, в Донецке семеро раненых

  • 23:01
  • 243

Депутатам запретили выезжать в зону СВО без разрешения Минобороны

  • 22:50
  • 237

Украинцы угрожают расправой русской фехтовальщице; отставлен министр культуры, гордый законом "анти-Пушкин"

  • 22:17
  • 297

Россияне верят в ад чаще, чем в рай; роль религии в жизни усилилась, но в храм стали ходить меньше

  • 22:03
  • 236

Британия помогает российским олигархам, в Москве взлетели продажи элитного жилья

  • 21:52
  • 254

В Москве полицейские покровительствовали нелегальным мигрантам, в РФ станет больше мигрантов

  • 21:37
  • 258
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru