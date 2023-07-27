 

В Москве полицейские покровительствовали нелегальным мигрантам, в РФ станет больше мигрантов

 

Московские следователи совместно с оперативниками провели рейды для расследования уголовного дела об организации незаконного пребывания ста тысяч мигрантов в столице и области. По данным следствия, с 2018 по 2022 год фигуранты дела создали условия для пребывания иностранцев в стране, поставив на миграционный учёт не менее ста тысяч нелегалов и получив доход в 420 миллионов рублей. Они регистрировали иностранцев в хостелах Москвы и Химок, хотя большая их часть проживала в других местах. За денежное вознаграждение криминальному бизнесу покровительствовало руководство отдела по вопросам миграции отделения МВД РФ по району Западное Дегунино.

Постановка на учёт нелегалов такого же масштаба вскрылась и в Петербурге.

 

Власти РФ собираются завезти в РФ ещё больше мигрантов: к 2030 году в России будет 3,5 миллиона трудовых мигрантов — на 400 тысяч больше, чем в 2022 году, сказал «Ведомостям» представитель Минтруда. Правда, это произойдёт в том случае, если в стране не будет предпринято «дополнительных усилий по росту уровня занятости в различных возрастных когортах и не произойдет роста производительности труда».

 

Чаще всего гражданство РФ получают уроженцы Таджикистана. Первое полугодие 2023 года вновь стало рекордным для новых россиян из этой страны: с января по июнь российское гражданство получили около 87 тыс. таджиков, что на 15% больше, чем годом ранее. Причём граждане Таджикистана лидируют с большим отрывом: граждане Украины на втором месте, лишь 39 тыс. из них получили за это время российское гражданство. "Также, согласно данным МВД РФ, у 128 тыс. 156 граждан Таджикистана имеется вид на жительство в РФ. Это означает, что они в шаге от получения гражданства России и, вероятно, в 2023-2024 году они тоже станут российскими подданными".


По данным ТГ-канала "Многонационал", "в Иркутской области строительные магнаты выгнали русских рабочих, чтобы заменить их иностранными специалистами из Узбекистана... Мужчины работали на разных должностях с зп 80–90к в месяц. Летом многих заставили написать заявление на неоплачиваемый отдых с открытой датой, четверых отправили в командировку — без спецразрешений (например, на высотные работы). По возвращении оказалось, что договоры со всеми разорвали — должности заняли граждане Узбекистана. Предложили работать за 28к или уходить". 

 

В Подмосковье ищут педофила из Таджикистана, совершавшего действия насильственного характера на детской площадке в Мытищах.


 


 


 



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