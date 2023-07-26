 

В Подмосковье мигранты насилуют детей, в Челябинской области избит участник СВО

 

В Раменском шестидесятилетнего гражданина Узбекистана обвинили в изнасиловании девятилетней девочки; по данным следствия, он надругался над ребёнком в подвале дома. Пенсионер задержан, также во время рейдов по местам проживания мигрантов полицейские обнаружили девять человек, которые находились в стране нелегально.

 

В Клину 46-летний мужчина, работающий дворником, увидел во дворе дома на улице Карла Маркса 10-летнюю девочку, привел её в подвал и показал "фильм для взрослых". После чего он стал целовать школьницу, уложив на свою кровать, но девочка сумела вырваться и убежать.

 

 

 

 

Краснодарский краевой суд признал виновным гражданина Киргизии Бегмата Жолдошева в изнасиловании и убийстве девушки на сочинском кладбище, ему назначено наказание в виде девятнадцати лет лишения свободы.  

 

 

В Челябинской области мигрант из Таджикистана избил участника специальной военной операции, приехавшего в отпуск с передовой. Сперва мигрант оскорбил его, назвав агрессором, а затем ударил так, что тот потерял равновесие и ударился головой о ступени. Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, введён в искусственную кому, мигрант скрылся. 

 

В Твери мигранты выгоняют местных детей со спортивной площадки, расположенной на территории школы.

 

Сотрудники таможни аэропорта Внуково нашли у прилетевшего из ОАЭ 39-летнего гражданина Узбекистана 62 бриллианта, которые тот пытался провезти в нижнем белье.  

 

Центробанк разрешил иностранцам с видом на жительство в РФ выводить из страны замороженные активы.


 

 


 

 

 


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