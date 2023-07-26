ПИК снёс памятник героям Великой Отечественной, чтобы построить очередную многоэтажку

Застройщик ПИК снёс памятник героям Великой Отечественной войны в Москве, чтобы построить очередной многоэтажный ЖК.

Памятник располагался на территории Московского жирового комбината, недалеко от станции метро «Текстильщики» и был посвящён работникам предприятия. Впервые объект захотели снести в 2021 году, но его удалось отстоять, и заявлялось, что он не будет подвергнут сносу. Однако 26 июля депутат Мосгордумы Николай Зубрилин сообщил, что памятник был найден разбитым рядом с жилыми домами.

В свою очередь, ПИК заявил, что памятник не разбили, а разобрали, чтобы "переместить и воссоздать".

За год в Москве выросла доля строящегося жилья, оставшегося без покупателей, доля нераспроданного нового жилья достигла 60%.



