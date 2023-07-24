 

Мигрант избил охранника магазина за замечание, Роскомнадзор ищет "дискриминирующие" посты в соцсетях

 

В Екатеринбурге мигрант избил охранника сетевого магазина за сделанное замечание. Когда нападавшего доставили в полицию, он и его друг стали угрожать потерпевшему.

В Барнауле мигрант-педофил приставал к одиннадцатилетней девочке, совершил в отношении неё действия сексуального характера, а когда ей удалось отбиться и зайти в подъезд -- пытался выехать из РФ по поддельному паспорту. 

По данным "Ридовки", в Мурино (Ленинградская область) мигрант ударил человека по голове доской и бросил его в крови, пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии. 

Роскомнадзор планирует наладить совместную работу с социальными сетями для поиска публикаций и комментариев, "содержащих дискриминацию по национальному признаку". В первом полугодии 2023 года РКН удалил или заблокировал в социальных сетях порядка 1,3 тыс. материалов с информацией, "дискриминирующей или унижающей людей по национальному признаку", в редакции СМИ "было направлено 545 обращений с требованием удалить комментарии пользователей с признаками экстремизма".

 

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве мигранты избивают подростков; Путин поручил пресечь в СМИ "дискриминацию по национальному признаку"
» В Павлове юношу избили и назвали "руснёй" за георгиевскую ленту, в Москве мигрант изнасиловал девушку
» В Москве мигрант избил прохожих лопатой
» Фальшивые аккаунты в соцсетях - вне закона
» Первой жертвой «закона о комментариях» стало Агентство Политических Новостей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Мигрант избил охранника магазина за замечание, Роскомнадзор ищет "дискриминирующие" посты в соцсетях

  • 13:15
  • 279

17 беспилотников атаковали Крым

  • 09:35
  • 304

Москва атакована беспилотниками

  • 07:02
  • 310

Украинцы атакуют российские регионы, в Макеевке есть погибший, в Брянской области раненый

  • 21:33
  • 358

Игорь Стрелков помещён в СИЗО "Лефортово"

  • 21:20
  • 380

Что известно об осложнениях после операций по "смене пола"

  • 20:50
  • 346
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru