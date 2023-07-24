Мигрант избил охранника магазина за замечание, Роскомнадзор ищет "дискриминирующие" посты в соцсетях

В Екатеринбурге мигрант избил охранника сетевого магазина за сделанное замечание. Когда нападавшего доставили в полицию, он и его друг стали угрожать потерпевшему.

В Барнауле мигрант-педофил приставал к одиннадцатилетней девочке, совершил в отношении неё действия сексуального характера, а когда ей удалось отбиться и зайти в подъезд -- пытался выехать из РФ по поддельному паспорту.

По данным "Ридовки", в Мурино (Ленинградская область) мигрант ударил человека по голове доской и бросил его в крови, пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.

Роскомнадзор планирует наладить совместную работу с социальными сетями для поиска публикаций и комментариев, "содержащих дискриминацию по национальному признаку". В первом полугодии 2023 года РКН удалил или заблокировал в социальных сетях порядка 1,3 тыс. материалов с информацией, "дискриминирующей или унижающей людей по национальному признаку", в редакции СМИ "было направлено 545 обращений с требованием удалить комментарии пользователей с признаками экстремизма".



