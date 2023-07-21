Фигурантам дела о покушении на Собчак и Симоньян предъявляют избиение азиатов
- 21.07.2023, 21:09,
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Фигурантам дела о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак в Басманном суде предъявлены обвинения
в преступлениях, связанных с избиением людей азиатской внешности.
"Настоящее уголовное дело возбуждено 14 июля 2023 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении восьмерых человек по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) по фактам избиения лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений".
Среди обвиняемых есть несовершеннолетние, в том числе ученик 10-го класса средней школы в Москве. Сторона защиты в суде заявила, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием и не собирается скрываться, адвокат попросил назначить этому подростку домашний арест, но его отправили в СИЗО.
В центре Москвы пьяный 28-летний иностранец без водительского удостоверения угнал автомобиль такси и катался на нём. Не справившись с управлением, он врезался в светофор, сильно разбив переднюю часть авто. Ему предъявлено обвинение в «неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».