Фигурантам дела о покушении на Собчак и Симоньян предъявляют избиение азиатов

"Настоящее уголовное дело возбуждено 14 июля 2023 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении восьмерых человек по признакам трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) по фактам избиения лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений".

Среди обвиняемых есть несовершеннолетние, в том числе ученик 10-го класса средней школы в Москве. Сторона защиты в суде заявила, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием и не собирается скрываться, адвокат попросил назначить этому подростку домашний арест, но его отправили в СИЗО.

В центре Москвы пьяный 28-летний иностранец без водительского удостоверения угнал автомобиль такси и катался на нём. Не справившись с управлением, он врезался в светофор, сильно разбив переднюю часть авто. Ему предъявлено обвинение в «неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

