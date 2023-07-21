



Смешно и горько читать о «былых заслугах» Игоря Стрелкова, зная, что «нынешних заслуг» -- если под таковыми понимать только активные непосредственные действия – у него не имеется лишь по той причине, что он наглухо вытеснен из системы.

Но разве следует понимать под заслугами только активные непосредственные действия?

Игорь Стрелков не единственный, кто все эти годы, начиная с 2014-го, говорил, что война с Украиной грядет непременно, неизбежно, необходимо, что «минские соглашения» – мертворождённые. Он не единственный, но из всех этих людей он – самый читаемый и слушаемый. И это справедливо, потому что никто другой не формулировал неизбежность войны с такой впечатляющей внятностью, последовательной доказательностью и неизменным красноречием. Этот самый человек, все заслуги которого будто бы «позади», в действительности совершенно заслужил стать символом этой войны. Но он не стал им, что тоже понятно: тогда это была бы другая война.





Что замечательно: Стрелков не ищет популярности. Не пытается понравиться. Не скрывает свой дурной и «токсичный» характер, который за почти уже полтора года «специальной военной операции» становится только хуже. Он просто говорит – говорит образно, убедительно, страстно и хорошо, – и то, что он говорит, имеет обыкновение сбываться.

Он говорил, что на фронте проблемы и нужна мобилизация, ещё в марте 2022 года – спустя полгода, в сентябре, это вдруг стало очевидно всем.

Он говорил, что «зерновая сделка» лишь вредит России, – спустя более чем год это вдруг стало очевидно.

Он говорил, что после «деэскалации» и «перегруппировки» усиление обстрелов «старых» российских регионов неизбежно, и что-либо поделать с этим имеющимися силами не получится, – и мы имеем возможность наблюдать это каждый божий день.

Он говорил, что мощность поставляемого Украине вооружения будет последовательно возрастать, -- и это происходит.

Он говорил, что ЧВК «Вагнер» -- наёмники, не приносившие присяги на верность России, и что ими руководит человек, презирающий Российскую Армию и фактически открыто призывающий к мятежу, -- и этот мятеж состоялся на наших глазах.

Несомненно, мы сможем оценить правоту и других прогнозов Стрелкова.

В России много хорошо и прочувственно говорящих и пишущих людей, чья «аналитические» построения неизменно терпят крах, будучи оторванными от реальности. В России также много людей, тихо работающих на своём месте, говорить не любящих, да и не умеющих. Но если посмотреть, кто же у нас и знает, О ЧЁМ говорит, и притом УМЕЕТ сказать, -- таких будут считанные единицы. Стрелков – именно из таких людей, и совсем не случайно он стал тем интегрирующим человеком, к которому стекалась информация.





Один взгляд на всё вышеперечисленное позволяет признать слова – заслугами Стрелкова. Не «былыми» - нынешними.

Другой взгляд на то же самое – ненависть. «До***делся», -- аплодируют его задержанию ненавидящие Стрелкова ничтожества. «Надо думать, что говоришь во время войны», -- говорят люди, годами закрывавшие глаза на грядущую войну. «Гиркин договорился. Хорошие новости», -- удовлетворённо комментирует ГУР Украины.





Стрелкова очень легко ненавидеть. Во-первых, он – бывший чекист. Для части аудитории – причём именно потенциально стрелковской, правой – уже одно это сразу отсекает возможность непредвзятого восприятия. Во-вторых, он всегда откровенен. Я лично знаю человека с Донбасса, ненавидящего Стрелкова лютой ненавистью за то, что когда-то в 2014-м году он в беседе открыто высказался о возможности военных операций в черте Донецка (и это в конце концов всё равно произошло, только в куда худших условиях, чем в 2014-м). В-третьих, у него бывают упорные идеи, могущие вызывать неприязнь у тех, кому они не близки. В-четвёртых, он высокомерен и раздражителен, как бывают раздражительны очень умные, но честолюбивые люди, которых не оценили по достоинству. В-пятых, он «против Путина», а ведь Путин – это символ стабильности. Быть против Путина – это как быть против стабильности. Такое не проща… впрочем, нет. Недавний мятеж показал обратное.





Трагедия Стрелкова – это то, что при всём при этом он – государственник. Государственник без государя. Человек с судьбой служения – однако не имеющий того, кому служить не зазорно. Но даже не имея государя, Стрелков никогда не выступит против государства, это проходит красной нитью через все его выступления, какими бы откровенно-разоблачительными они ни были. И за это его тоже ненавидят: за аргументированную и доказанную способность ставить государство выше «государя». Хотя, при ином взгляде, это – ещё одна его заслуга.





Мы сейчас живём в той версии реальности, в которой Стрелков – не герой и не многоопытный офицер, востребованный на своём месте. В этой нашей текущей версии реальности Стрелков – что-то непонятное в спектре от «болтуна и маргинала» до «пророчицы-Кассандры». Люди, которым эта версия реальности не нравятся, не могут смириться и с подобным восприятием Игоря Стрелкова. С другой стороны, многим она нравится, ведь она «безальтернативна». Примерно так же были безальтернативны «минские соглашения».

Когда (не если, а когда) в нашей стране крутанётся колесо истории, Игорь Всеволодович Стрелков-Гиркин может оказаться как «террористом, которому место в Гааге», так и национальным героем. Я знаю, в какой реальности хочу жить.

По сути, по сложившемуся положению вещей, и сам того не желая, Стрелков сегодня – индикатор. Показатель. Символ. Ему либо найдут применение, достойное его опыта, способностей и профессионализма – и тогда события действительности войдут в одно русло. Либо ему найдут место в тюрьме (а то и вовсе «устранят») – и тогда это будет означать, что события тоже вошли в русло, откуда нет выхода, но совсем другое. Либо, наконец, его могут продолжать держать в подвешенном состоянии «ни два ни полтора». Как и нас всех. До поры до времени это может казаться стабильностью.