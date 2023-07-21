Для проведения новой мобилизации России не хватает промышленности

Проведение новой частичной мобилизации возможно лишь при увеличении оборотов промышленности в РФ, пояснил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв. Сейчас российская промышленность в состоянии обеспечить ту группировку, которая находится в зоне проведения спецоперации.

В первой половине июля в российской промышленности "заметно ускорилось падение оптимизма", рекорд установил кадровый голод. О дефиците работников сообщают 42% всех предприятий, что стало максимальным значением за все 27 лет мониторинга.

Месяц назад вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что производственная занятость в РФ снизилась с 34,4 процента в 2007 году до 28,9 процента в 2022 году: все последние 15 лет в России наблюдался переток сотрудников из производственного сектора в сферу услуг.