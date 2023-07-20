Нужны ли РФ русские дети

История, где мы ничего не смогли сделать.
Сейчас в спец приемнике в Твери находится женщина с новорожденным младенцем. В течении 10 дней ее выдворят из России.
Она русская.
Но волей судеб ее семья в советское время оказалась в Узбекистане и на момент распада СССР была там. Так у нее оказалось гражданство Узбекистана. Мать ее растившая давно умерла. Жить ей там особо негде, родни нет, отец, который от нее давно отказался, не в счет, перебивалась случайными заработками.
Год назад она приехала в РФ, на стройку на заработки, и как это часто бывает в историях с которыми работает наш фонд, забеременела, но отец ребенка отказался от ответственности и участия в ее жизни.
В итоге она просрочила необходимый выезд и почти год находилась тут беременная, пытаясь как-то выжить. Мы, получив сигнал, устроили ее в приют в Твери. Но в итоге о ее ситуации узнала миграционная служба.
В июне состоялся суд, и ее обязали выехать. Но она была уже беременная на последнем месяце, она не решилась это сделать, родила она на прошлой неделе. И буквально прямо с роддома ее повезли на следующий суд и назначили штраф и повторное выдворение, забрав ее с младенцем, новорожденным, в спецприемник. Хотя мы просили ее передать нам в приют, хотя бы на время до выдворения.
Зачем было женщину с новорожденным младенцем запихивать в спецприемник с гарантиями от НКО о том, что ее устроят в приют, не знаю. Особое чадолюбие нашего радеющего о том, что женщины мало рожают, государства, видимо.
Не знаю, куда бежать, чтобы это все остановить.
По закону все правы.
Нарушила - уезжай. Не уехала - выдворим насильно.
Люди, дети, судьбы, это мало закон интересует.