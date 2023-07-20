 

Нужны ли РФ русские дети

 
История, где мы ничего не смогли сделать.
Сейчас в спец приемнике в Твери находится женщина с новорожденным младенцем. В течении 10 дней ее выдворят из России.
Она русская.
Но волей судеб ее семья в советское время оказалась в Узбекистане и на момент распада СССР была там. Так у нее оказалось гражданство Узбекистана. Мать ее растившая давно умерла. Жить ей там особо негде, родни нет, отец, который от нее давно отказался, не в счет, перебивалась случайными заработками.
Год назад она приехала в РФ, на стройку на заработки, и как это часто бывает в историях с которыми работает наш фонд, забеременела, но отец ребенка отказался от ответственности и участия в ее жизни.
В итоге она просрочила необходимый выезд и почти год находилась тут беременная, пытаясь как-то выжить. Мы, получив сигнал, устроили ее в приют в Твери. Но в итоге о ее ситуации узнала миграционная служба.
В июне состоялся суд, и ее обязали выехать. Но она была уже беременная на последнем месяце, она не решилась это сделать, родила она на прошлой неделе. И буквально прямо с роддома ее повезли на следующий суд и назначили штраф и повторное выдворение, забрав ее с младенцем, новорожденным, в спецприемник. Хотя мы просили ее передать нам в приют, хотя бы на время до выдворения.
Вот такая поддержка соотечественников и демографии.
Зачем было женщину с новорожденным младенцем запихивать в спецприемник с гарантиями от НКО о том, что ее устроят в приют, не знаю. Особое чадолюбие нашего радеющего о том, что женщины мало рожают, государства, видимо.
Не знаю, куда бежать, чтобы это все остановить.
По закону все правы.
Нарушила - уезжай. Не уехала - выдворим насильно.
Люди, дети, судьбы, это мало закон интересует.
 
***
Елена Альшанская, благотворительный фонд "Волонтёры в помощь детям-сиротам"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Главной причиной разводов россияне назвали бедность
» Венгрия постановила, что отец -- это мужчина, а мать -- это женщина
» В Твери задержали организаторов митинга протеста 10 декабря
» Скандал в Тверской областной думе
» Откуда берутся новые российские граждане
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Мусульмане спасают мир

Мусульмане спасают мир

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сообщается о нехватке мест на кладбищах Украины

  • 21:29
  • 168

Дума ужесточила требования к общему собранию жильцов и приняла закон о трудовом воспитании школьников

  • 20:46
  • 161

Замороженные активы РФ приносят доход европейским депозитариям, достигнут "прогресс" в использовании их для Украины

  • 19:23
  • 176

Украинцы атакуют российские регионы, в Крыму убита девочка, встречавшая рассвет

  • 19:11
  • 160

В Обнинске мигрант силой удерживал покупателя в стойке на руках, под Новгородом -- избил полицейского

  • 18:08
  • 231

Хакеры взломали правительственные ресурсы Литвы и выложили информацию по саммиту НАТО

  • 17:44
  • 191
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru