Нужны ли РФ русские дети

История, где мы ничего не смогли сделать.

Сейчас в спец приемнике в Твери находится женщина с новорожденным младенцем. В течении 10 дней ее выдворят из России.

Она русская.

Но волей судеб ее семья в советское время оказалась в Узбекистане и на момент распада СССР была там. Так у нее оказалось гражданство Узбекистана. Мать ее растившая давно умерла. Жить ей там особо негде, родни нет, отец, который от нее давно отказался, не в счет, перебивалась случайными заработками.

Год назад она приехала в РФ, на стройку на заработки, и как это часто бывает в историях с которыми работает наш фонд, забеременела, но отец ребенка отказался от ответственности и участия в ее жизни.

В итоге она просрочила необходимый выезд и почти год находилась тут беременная, пытаясь как-то выжить. Мы, получив сигнал, устроили ее в приют в Твери. Но в итоге о ее ситуации узнала миграционная служба.

В июне состоялся суд, и ее обязали выехать. Но она была уже беременная на последнем месяце, она не решилась это сделать, родила она на прошлой неделе. И буквально прямо с роддома ее повезли на следующий суд и назначили штраф и повторное выдворение, забрав ее с младенцем, новорожденным, в спецприемник. Хотя мы просили ее передать нам в приют, хотя бы на время до выдворения.