 

Президент Киргизии посетовал, что киргизы нетрудолюбивы, и приходится звать мигрантов

Президент Садыр Жапаров на церемонии вручения Минтрансу спецтехники посетовал, что «мы, кыргызы, очень ленивый народ». В пример он привёл строительство нового здания Администрации президента:
«Были планы завершить строительство до сентября. В октябре состоится саммит глав государств СНГ, прибудут 12 президентов. Мы планируем их встретить в новом здании. На стройплощадке работали порядка 500 кыргызских джигитов, которые вместо 8 часов работают всего 5 часов. Некоторые после выходных могут и не выйти на работу. 3 часа рабочего времени уходит на то, чтобы пообедать, покурить и посидеть в телефоне».
По словам президента, отчаяние от лености киргизов привело к тому, что пришлось звать трудолюбивых мигрантов: «От безысходности порядка 800 строителей из Дубая привлекли для завершения строительства административного здания. Мы попросили сперва здесь помочь и далее направиться на строительные работы города Асман».
 
В то же время Жапаров подписал принятый парламентом Киргизии закон, который обязывает всех государственных служащих владеть киргизским языком. В соответствии с новым законом, киргизский язык отныне должен применяться в "деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности", а телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести на киргизском не менее 60% передач.

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