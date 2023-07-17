 

Олег Царёв опубликовал инструкцию проезда в Крым/из Крыма по освобождённым территориям

Олег Царёв опубликовал в своём телеграм-канале инструкцию, как двигаться из Крыма или в Крым на автомобиле по освобождённым территориям:
1. Из Крыма Вам нужен погранпереход через Джанкой на Мелитополь.
2. Заправьте машину, снимите наличные деньги. Купите много питьевой воды.
3. Помните, что вы въезжаете в регионы, на севере которых идут боевые действия, сами регионы находятся на режиме военного положения.
4. Не останавливайтесь по возможности в необорудованных для этого местах. Останавливайтесь на заправках и в городах.
5. Заправки будут через каждые 50-100 км. На многих принимают карты. Можно перекусить.
6. По пути вы будете встречать военные посты. Делайте все, что говорят военнослужащие. Не хамите, не «качайте права». Максимум Вас попросят предъявить документы и показать вещи.
7. Документы всегда держите рядом.
8. От Крыма до Ростовской области построена идеально ровная новая дорога.
9. В Мелитополе в центре города можно вкусно пообедать и снять деньги.
10. Ваш путь лежит через Мелитополь, в объезд Бердянска, далее Мариуполь и Таганрог. 400 км. 5-6 часов езды.
11. Загрузите офлайн карты, в случае если пропадет связь, выберите вручную в разделе «настройки-сотовая связь».
12. Пропускайте военных и машины с символикой V и Z.
13. Не надо ехать в ночь.
14. Полисы страхования не работают.
15. Дорога безопасна, но бдительность надо сохранять постоянно.
16. Не останавливайтесь вне постов и зон отдыха.
17. Медицинскую помощь можно попросить у военных и полиции.
18. Не заходите в поля и леса. Не фотографируйте технику и солдат русской армии.
19. Будьте вежливы и спокойны. В зоне СВО все строится на взаимном уважении и терпении.
"В Краснодарском крае и Республике Крым организованы накопительные парковки для легкового автотранспорта, которые обеспечены всем необходимым: организован подвоз бутилированной воды, при необходимости - горячее питание", -- сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
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