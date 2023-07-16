 

Глава Дагестана раскритиковал проверки мигрантов в молельных домах; в Некрасовке народный сход

 

Глава Дагестана Сергей Меликов, вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым, резко высказался о проверках документов мигрантов в молельных домах. По мнению Меликова, подобные действия "бросают тень на структуру" и "оскорбляют религиозные чувства". 

В то же время депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ОМОН и Росгвардия в целом не имеют никакого отношения к произошедшему.

 

В московской Некрасовке состоялся народный сход против шаурмичной с требованием выселить это заведение, которое мусорит, выливает скисший кетчуп прямо на газон, устраивает задымления и собирает пьяных и агрессивных мигрантов. 

"На многочисленные претензии жильцов долго не реагировали. Месяц назад они узнали, что у владельцев шаурмичной закончится срок аренды, и начали ждать желанного выезда заведения. Но этого не произошло. Более того, сотрудники кафе начали угрожать возмущающимся местным. «Жителям ничего не оставалось, как устроить народный сход. На место приехал начальник районной полиции и пообещал, что заведение съедет»", -- пишет Мослента; имеется видео, на котором виден достаточно многолюдный сход возмущённых жителей, выступающий перед собранием человек говорит, что кроме нас самих нам никто не поможет.

 

По данным Ридовки, в архангельской Коряжме азербайджанец зарезал парня, заступившегося за свою девушку (воткнул ему нож в спину, парень в больнице в тяжёлом состоянии); нападавший скрылся и пока не найден.

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