В Брянской области рухнули два вертолёта и два истребителя, в ДНР убиты мать и ребёнок

Четырёхлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при субботнем обстреле города украинцами, всего при обстреле ранения получили шесть человек, повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры.

В Брянской области, предположительно, в результате диверсии рухнули два российских вертолёта Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34. В области объявлен план "Перехват". На земле пострадала пятидесятиоднолетняя женщина, повреждены пять домов. Есть информация, что по вертолётам били "стингером".

Позднее стало известно, что истребителей сбито было тоже два: Су-34 и Су-35. Предположительно, авиагруппа ВКС попала в авиазасаду.