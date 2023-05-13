 

В Брянской области рухнули два вертолёта и два истребителя, в ДНР убиты мать и ребёнок

 

Четырёхлетний ребенок с матерью погибли в Донецке при субботнем обстреле города украинцами, всего при обстреле ранения получили шесть человек, повреждены 18 домов, пять объектов гражданской инфраструктуры. 

 

В Брянской области, предположительно, в результате диверсии рухнули два российских вертолёта Ми-8 и истребитель-бомбардировщик Су-34. В области объявлен план "Перехват". На земле пострадала пятидесятиоднолетняя женщина, повреждены пять домов. Есть информация, что по вертолётам били "стингером". 

Позднее стало известно, что истребителей сбито было тоже два: Су-34 и Су-35. Предположительно, авиагруппа ВКС попала в авиазасаду.

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