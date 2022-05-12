 

Готов к изданию последний роман Константина Крылова

 
12 мая исполнилось два года со дня смерти Константина Анатольевича Крылова.
«Фонд Константина Крылова» продолжает свою деятельность по увековечению его памяти и популяризации творчества, готов к изданию его последний роман – «Третий человек».
По словам супруги писателя Надежды Шалимовой, это "уютный" роман, в нём "три россиянина попадают в параллельную реальность, в которой есть русская Россия. Не идеальная, а просто такая, где хорошо быть русским". Книгу отличает неудержимый полёт фантазии, свойственный произведениям Константина Крылова (часто публиковавшего художественные произведения под именем Михаила Харитонова)
В ближайшее время будет объявлен предзаказ на эту книгу; все желающие могут оказать посильную помощь готовящемуся изданию:
Карта Сбербанка 5469 3800 9051 6294
(на имя Надежды Валерьевны Ш.)
Тинькофф банк - по номеру телефона: +7 - 916- 116- 27-63
Яндекс-кошелёк 410012831037853
 

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