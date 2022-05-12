Готов к изданию последний роман Константина Крылова

12 мая исполнилось два года со дня смерти Константина Анатольевича Крылова.
«Фонд Константина Крылова» продолжает свою деятельность по увековечению его памяти и популяризации творчества, готов к изданию его последний роман – «Третий человек».
По словам
супруги писателя Надежды Шалимовой, это "уютный" роман, в нём "три россиянина попадают в параллельную реальность, в которой есть русская Россия. Не идеальная, а просто такая, где хорошо быть русским". Книгу отличает неудержимый полёт фантазии, свойственный произведениям Константина Крылова (часто публиковавшего художественные произведения под именем Михаила Харитонова).
В ближайшее время будет объявлен предзаказ на эту книгу; все желающие могут оказать посильную помощь готовящемуся изданию:
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(на имя Надежды Валерьевны Ш.)
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