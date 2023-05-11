 

Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России

 
В эфире радиостанции "Говорит Москва" руководитель группы военных советников «Царские волки» и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации в России: 
«Надо иметь в виду, что враг сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Поэтому нужна мобилизация. Она должна была пройти не только одна в начале осени, должна была пройти ещё одна. У нас есть проблемы с личным составом, потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Даже когда фронт стоит, идут артобстрелы. Мы теряем боеспособных ребят. Их надо восполнять».
При этом, по мнению Рогозина, мобилизация не понадобится в случае набора необходимого числа контрактников.

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APN.ru