США передадут Украине ЗРК "Патриот" в рамках военной поддержки на сумму почти в два миллиарда долларов; миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента США, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

"Эта помощь первый раз включает в себя ЗРК Patriot, способный сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, которые предоставляли ранее", -- сказано в заявлении.

Кроме того Украина получит средства для нанесения высокоточных ударов, "дополнительное снаряжение и важнейшее оборудование". Таким образом, с начала работы нынешней американской администрации США оказали Украине военную поддержку на "беспрецедентную" сумму в $21,9 млрд.