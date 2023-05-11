В Москве на пять суток арестовали студента за чтение книги с солдатом СС на обложке

Басманный суд Москвы на пять суток арестовал студента третьего курса Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за чтение в метро книги с солдатом СС на обложке. Суд считает, что раскрыв книгу Петера Ноймана «Чёрный марш. Воспоминания офицера СС. 1938-1945» в вагоне метро, студент «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц — пассажирам Московского метрополитена — нацистской атрибутики».

Студент "вину признал и раскаялся", отметив, что изучал книгу как исторический источник ввиду своего образования. Суд постановил книгу уничтожить, хотя она продается в свободном доступе.