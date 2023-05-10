 

Хинштейн: курорт "Красная поляна" запретил праздновать 9 мая, чтобы не задеть чувства постояльцев

 

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что курорт «Красная Поляна» запретил отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику. В доказательство Хинштейн привёл скриншоты с возмущениями гостей отелей, а также фото интерьеров отелей. Постояльцам отелей «Риксос» и «Мариотт» заявили, что необходимо придерживаться политики нейтралитета, так как на курорте могут находиться люди с различными позициями. «Такое чувство, что «Красная Поляна» — уже не наша земля… Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного», — возмутился Хинштейн.

Пресс-служба курорта эту информацию не подтверждает. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дмитрий Медведев предложил превратить Сочи в игорную зону
» Федеральный Центр "Э" возглавит Тимур Валиулин
» Отдых Путина обойдется в $1 млрд.
» США приступают к уничтожению отелей
» Для Путина подготовлена новая лыжная трасса
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Кому выгодно затяжное противостояние: Западу или России?

Кому выгодно затяжное противостояние: Западу или России?

Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева предложила закрепить технологическое отставание России законодательно

Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

СБУ похитила чилийского журналиста

  • 22:43
  • 202

С 2014 года в Донбассе от действий украинских военных погибло более 5 тысяч мирных жителей

  • 22:35
  • 167

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

  • 22:27
  • 194

Минфин оценил дефицит бюджета, Швейцария может передать российские деньги Украине

  • 22:23
  • 172

Хинштейн: курорт "Красная поляна" запретил праздновать 9 мая, чтобы не задеть чувства постояльцев

  • 22:09
  • 197

Бой с диверсантами в Курской области, дроны атакуют российские регионы, в Шебекине погиб человек

  • 21:02
  • 204
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru