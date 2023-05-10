Хинштейн: курорт "Красная поляна" запретил праздновать 9 мая, чтобы не задеть чувства постояльцев

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что курорт «Красная Поляна» запретил отмечать в местных отелях День Победы и размещать праздничную символику. В доказательство Хинштейн привёл скриншоты с возмущениями гостей отелей, а также фото интерьеров отелей. Постояльцам отелей «Риксос» и «Мариотт» заявили, что необходимо придерживаться политики нейтралитета, так как на курорте могут находиться люди с различными позициями. «Такое чувство, что «Красная Поляна» — уже не наша земля… Поразительно, но и в мэрии Сочи не увидели в том ничего предосудительного», — возмутился Хинштейн.

Пресс-служба курорта эту информацию не подтверждает.