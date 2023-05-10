 

Средства россиян на счетах в грузинских банках почти достигли миллиарда долларов

 

К концу 2022 года россияне, переехавшие в Грузию на ПМЖ, хранили в местных банках около 969,4 миллиона долларов. За год объем депозитов вырос на 327%, сообщает Национальный банк Грузии. Для сравнения: граждане Украины поместили в грузинские банки 157,2 миллиона долларов, а депозиты граждан Белоруссии составляют 78,4 миллиона долларов.

Россияне в основном хранят деньги в двух крупнейших коммерческих банках страны — Bank of Georgia и TBC.

В прошлом году в Грузию переехали 62 тысячи граждан РФ, 13 тысяч граждан Белоруссии и 21 тысяча граждан Украины.

 

С 15 мая в РФ отменяется визовый режим для граждан Грузии и запрет на воздушные перевозки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что это решение противоречит интересам Грузии и требует, наоборот, ввести визы для российских граждан. Также она выступила против того, чтобы в Грузии открывались русскоязычные детские сады. 


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