 

Россиянам объяснили, что делать в случае обнаружения беспилотников

 

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал, что делать в случае обнаружения подозрительного беспилотного летательного аппарата. По его словам, его следует сфотографировать или снять на видео ("чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове"), после чего незамедлительно обратиться в полицию или МЧС.

 

В ночь на 10-е мая украинские беспилотники взорвались в Курской и Белгородской областях. В деревне Толмачёво сильно повреждён фасад дома, в деревне Ольховатка "повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль".

 

В ДНР из РСЗО обстреляны Донецк, Макеевка, Ясиноватая


 


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