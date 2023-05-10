Россиянам объяснили, что делать в случае обнаружения беспилотников

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал, что делать в случае обнаружения подозрительного беспилотного летательного аппарата. По его словам, его следует сфотографировать или снять на видео ("чтобы потом полицейские не обвинили в ложном вызове"), после чего незамедлительно обратиться в полицию или МЧС.

В ночь на 10-е мая украинские беспилотники взорвались в Курской и Белгородской областях. В деревне Толмачёво сильно повреждён фасад дома, в деревне Ольховатка "повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль".

В ДНР из РСЗО обстреляны Донецк, Макеевка, Ясиноватая.



