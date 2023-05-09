 

Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

 

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отмененаПарад завершился прохождением колонны военной техники. 

В Крыму парад и шествие пообещали провести после собственно победы.

"Гордимся великой Победой, не посрамим ее, сегодня понимаем, насколько это было важно. Не добили врага в свое время, сегодня приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что наши предки в 1941-1945 годах, к большому сожалению. Тем не менее, другого пути нет, нам только и остается сегодня брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой Родины - нашей великой России. С Днем Победы, победа будет за нами, отметим мы праздник как положено по достижении целей специальной военной операции", - сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.


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APN.ru