Воздушная часть парада Победы в Москве отменена

Воздушная часть парада Победы на Красной площади в Москве отменена. Парад завершился прохождением колонны военной техники.

В Крыму парад и шествие пообещали провести после собственно победы.

"Гордимся великой Победой, не посрамим ее, сегодня понимаем, насколько это было важно. Не добили врага в свое время, сегодня приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что наши предки в 1941-1945 годах, к большому сожалению. Тем не менее, другого пути нет, нам только и остается сегодня брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой Родины - нашей великой России. С Днем Победы, победа будет за нами, отметим мы праздник как положено по достижении целей специальной военной операции", - сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

