Такера Карлсона, вероятно, уволили из-за его позиции по Украине
- 08.05.2023, 12:26,
- Новости
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Журналист Джексон Хинкл рассказал
, что получил заслуживающую доверия информацию о том, что одного из самых популярных ведущих США и самого популярного ведущего канала "Фокс Ньюс" Такера Карлсона уволили (24 апреля нынешнего года) за то, что он неоднократно откровенно высказывал своё нелицеприятное мнение о Зеленском и об Украине как о "чёрной дыре, засасывающей наши деньги". Также он указывал на преследования Украинской православной церкви и обвинял правительство США в преднамеренном затягивании конфликта.