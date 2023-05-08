 

Такера Карлсона, вероятно, уволили из-за его позиции по Украине

Журналист Джексон Хинкл рассказал, что получил заслуживающую доверия информацию о том, что одного из самых популярных ведущих США и самого популярного ведущего канала "Фокс Ньюс" Такера Карлсона уволили (24 апреля нынешнего года) за то, что он неоднократно откровенно высказывал своё нелицеприятное мнение о Зеленском и об Украине как о "чёрной дыре, засасывающей наши деньги". Также он указывал на преследования Украинской православной церкви и обвинял правительство США в преднамеренном затягивании конфликта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Фокс Ньюс" уволил своего самого популярного ведущего, призывавшего к здравому взгляду на Украину
» Такер Карлсон назвал Украину "засасывающей дырой, в которой исчезают наши деньги"
» "Фокс Ньюс" опубликовал кадры из Капитолия от 06.01.2021 и вызвал дружный протест в Сенате США
» Байден: помощь украинцам гораздо больше, чем про украинцев
» В канадском парламенте заявили, что дальнобойщики гудят в поддержку Гитлера
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Оказавшись перед вызовом. Что хорошо и что не очень в «первом фильме, снятом в космосе»

Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

Шабаш и охота на ведьм : что дешевле в Евросоюзе

Новости из параллельной вселенной

Новости из параллельной вселенной

«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пять человек пострадали при обстреле Шебекина под Белгородом

  • 16:11
  • 117

Такера Карлсона, вероятно, уволили из-за его позиции по Украине

  • 12:26
  • 207

Глава украинской разведки пообещал "убивать русских по всему миру"

  • 07:16
  • 419

ВСУ продолжают обстрелы Курской и Белгородской областей и ДНР

  • 21:44
  • 415

Через Украину ежедневно идёт почти 40 млн кубометров российского газа

  • 14:24
  • 487

Ночная атака БПЛА на Севастополь, под Белгородом обстреляны сёла, в Запорожье погибли двое

  • 11:14
  • 488
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru