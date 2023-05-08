 

Глава украинской разведки пообещал "убивать русских по всему миру"

 

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Ранее с призывами «убивать русских» уже выступали некоторые командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, назвавший соответствующий опыт Киева «религией», и посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский, предложивший «убивать как можно больше русских», чтобы "облегчить эту задачу следующим поколениям украинцев".


Историк и публицист Егор Холмогоров прокомментировал это заявление следующим образом:
"Прежде всего, неверна точка зрения, что терроризм это оружие слабых. Такие сильные независимые национальные государства, как Ирландия или Израиль созданы терроризмом... Признаком слабости является лежать мешком, пока тебя пинают. 
В чем наша проблема конкретно с украинским террорзмом? Она в двух вещах. 1. В Киеве сидят осатаневшие беспредельщики. Не фанатики украинской нацидеи, а именно беспредельщики, уверенные, что Мировая Жаба дала им картбланш на всё, выделила безграничные ресурсы и пообещала, что им за это ничего не будет - позвонит Нафтали Беннет и строго прикажет не трогать; 2. В России миллионы вербовочного контингента, который стоит дешево и, при этом, считает, что ему ничего не будет. Если не повезет, - посадят лет на десять, а через десять лет много чего случится, да и вообще обменяют (ГУР им 100% обещает обмен).
Как это лечится? Это лечится встречным пожаром.
1. Вся украинская элита и субэлита должна чувствовать себя под ударом. Не только Буданов и силовики, но и экземпляры типа Ирины Фарион. Вот почему кровавая мразь Фарион, сделавшая для разжигания ненависти и расчеловечивания русских как мало кто, должна жить, когда ангел Даша Дугина мертва? Не видите резонов? И я не вижу. То есть в Киеве после каждой "победы" ГУР должны начать ощутимо нервничать, причем не зная кому вынется.
2. Террористическому планктону, поджигающему распределители на железных дорогах, нужно предъявить штук десять случаев гибели при задержании... У каждого представителя террористического планктона должен сформироваться рефлекс: "Взял у хохлов деньги - мучительно умер".

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