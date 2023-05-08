Глава украинской разведки пообещал "убивать русских по всему миру"

"Прежде всего, неверна точка зрения, что терроризм это оружие слабых. Такие сильные независимые национальные государства, как Ирландия или Израиль созданы терроризмом... Признаком слабости является лежать мешком, пока тебя пинают.

В чем наша проблема конкретно с украинским террорзмом? Она в двух вещах. 1. В Киеве сидят осатаневшие беспредельщики. Не фанатики украинской нацидеи, а именно беспредельщики, уверенные, что Мировая Жаба дала им картбланш на всё, выделила безграничные ресурсы и пообещала, что им за это ничего не будет - позвонит Нафтали Беннет и строго прикажет не трогать; 2. В России миллионы вербовочного контингента, который стоит дешево и, при этом, считает, что ему ничего не будет. Если не повезет, - посадят лет на десять, а через десять лет много чего случится, да и вообще обменяют (ГУР им 100% обещает обмен).

Как это лечится? Это лечится встречным пожаром.

1. Вся украинская элита и субэлита должна чувствовать себя под ударом. Не только Буданов и силовики, но и экземпляры типа Ирины Фарион. Вот почему кровавая мразь Фарион, сделавшая для разжигания ненависти и расчеловечивания русских как мало кто, должна жить, когда ангел Даша Дугина мертва? Не видите резонов? И я не вижу. То есть в Киеве после каждой "победы" ГУР должны начать ощутимо нервничать, причем не зная кому вынется.

2. Террористическому планктону, поджигающему распределители на железных дорогах, нужно предъявить штук десять случаев гибели при задержании... У каждого представителя террористического планктона должен сформироваться рефлекс: "Взял у хохлов деньги - мучительно умер".