 

Умер выдающийся русский учёный, в чьей судьбе много сходства с судьбой моего отца

 
Сегодня пришло печальное известие: рано утром умер мой коллега по лаборатории, выдающийся русский учёный, ведущий специалист Российской Федерации по водородной энергетике Липилин Александр Сергеевич, ему было 76 лет (родился летом 1946-го). Ровно 4 года назад, в этот же день (5 мая) умер мой отец Юрий Филаретович, отцу был 81 год (он родился 16 октября 1937-го); отец всю трудовую жизнь (с 1960 по 2014-й) проработал научным сотрудником в СВЕРДНИИХиммаше, в советское время институт относился к министерству Среднего машиностроения, в постсоветское - к Росатому.

В биографиях русских учёных Александра Сергеевича Липилина и моего отца Юрия Филаретовича - очень много общего.
Александр Сергеевич младше Юрия Филаретовича на 9 лет. Отец родился до войны, Александр Сергеевич - сразу после войны. Мой отец рос без отца (дед погиб на фронте в августе 1944-го), Александр Сергеевич рос с отцом. Сознательное детство и отца, и Липилина - прошло в послевоенное время (отец пошёл в первый класс в сентябре 1945-го). И отец, и Липилин - приехали в Свердловск-Екатеринбург из ещё более глухих провинций поступать в вузы, поступили по конкурсу с первого раза. Обоих по причине их русскости не хотели брать в аспирантуры, но они всё же добились права сдать туда вступительные экзамены, которые сдали на высшие баллы, после чего их с руганью зачислили в аспирантуры. Отец работал в атомной отрасли, Александр Сергеевич начинал работать в космической отрасли, однажды он встречался с Сергеем Королёвым (Липилин работал над лунной программой), Липилин плотно сотрудничал с академиком Легасовым (прославившимся в связи с ликвидацией последствий Чернобыля).

У обоих было по несколько десятков авторских свидетельств и патентов, оба были заслуженными изобретателями СССР. Вклады обоих на несколько десятков тысяч рублей сгорели в Сбербанке в начале 1990-х, интеллектуальная собственность обоих была украдена совместными действиями новиопского руководства СССР-РФ и иностранных государств.
Вот как это было. Отец в 1970-е годы оформил патенты на свои изобретения в таких государствах как ФРГ, Италия, США, Франция, Великобритания, Швеция и Япония. Но через какое-то время он узнал, что шведско-французская корпорация Alfa Laval выпускает точь-в точь те же изделия, на которые отец оформил патенты в Швеции и во Франции, причём - без покупки лицензии. У отца в министерстве Среднего машиностроения СССР были хорошо знакомые чиновники, он у них проконсультировался и они ему рассказали, что представители Alfa Laval были на приёме у руководства этого министерства, и министерство дало разрешение этой фирме выпускать продукцию по отцовским патентам без покупки лицензии. То есть Alfa Laval не заплатила отцу ни копейки; какие услуги оказала эта фирма руководству советского министерства Среднего машиностроения - не ясно...

Несколько лет назад Александр Сергеевич Липилин вдруг обнаружил, что министерство обороны США запатентовало патенты Александра Сергеевича на территории США как свои (в нарушение американского законодательства, так как в США разрешено патентовать только мировую новизну, то есть - только то, что до этого никогда и нигде не было запатентовано). Александр Сергеевич пошёл в ФСБ РФ и попросил эту спецслужбу оказать ему помощь в иске против министерства обороны США. В ФСБ ему ответили отказом, заявив, что это - частное дело Александра Сергеевича, ФСБ кражей российской интеллектуальной собственности (даже интеллектуальной собственностью в атомных и оружейных делах) иностранцами - не занимается.
После похода Александра Сергеевича в ФСБ РФ вдруг неожиданно с Липилиным связались представители Министерства энергетики США (это ведомство занимается американской атомной программой) и предложили Александру Сергеевичу стать официальным экспертом Министерства энергетики США, он - согласился. По приглашению американцев он несколько раз бывал в США, американцы ему что-то выплачивали как эксперту...
Налицо - сговор новиопского руководства СССР-РФ с иностранными державами в деле ограбления русских.

Несколько лет назад Александр Сергеевич попытался защитить докторскую диссертацию. Но один его бывший ученик-новиоп, занимающий ответственный государственный пост, написал в диссертационный совет (где должен был защищать диссертацию Липилин) письмо, в котором заявил, что диссертационный совет должен отклонить защиту в нём диссертации Липилина из-за того, что в диссертации присутствует плагиат. Плагиатом он назвал то, что в списке литературы, на которую Липилин ссылался в диссертации, присутствует статья Александра Сергеевича Липилина, размещённая в сборнике статей разных авторов. Недоброжелатель-новиоп заявил, что раз Липилин не указал полного списка всех авторов всех статей сборника, а указал только себя как автора своей статьи из сборника - это и есть плагиат. Диссертационный совет пошёл на поводу этого недоброжелателя-новиопа и отказал Липилину в праве защищать диссертацию в этом диссертационном совете. Липилин пробовал судиться с этим недоброжелателем-новиопом, но административный ресурс недоброжелателя оказался сильнее, и Липилин проиграл суд.

За месяц до смерти отец почувствовал боль в животе и сходил к участковому терапевту, этим терапевтом оказался плохо говорящий по-русски среднеазиат Салимов. Салимов заявил, что ничего страшного - всё само пройдёт. Через месяц отец скоропостижно скончался от ишемической болезни сердца...
Несколько лет назад у Александра Сергеевича был обнаружен рак мочевого пузыря, Александр Сергеевич стал готовиться к операции - и тут Путин объявил "пандемию" короновируса, операцию пришлось отложить. Липилин "вакцинировался" от COVID-19, после чего вся его семья, и он - в том числе, заболела короновирусом. После того, как он переболел короной - Александра Сергеевича разбил инсульт. И вот, сегодня утром он - умер...

Сейчас дочь Александра Сергеевича решает - кремировать его или захоронить в могилу. Копка могилы на Лесном кладбище Екатеринбурга стоит 80 тысяч рублей (4 года назад за копку отцовской могилы на Нижнеисетском кладбище Екатеринбурга мы заплатили 40 тысяч рублей)... У семьи денег на похороны - нет. Супруга Александра Сергеевича - лежачая инвалид, не встаёт уже много лет, сын Александра Сергеевича - инвалид с ДЦП, вся семья держалась только на незамужней дочери Александра Сергеевича - Виктории...
Вот такие пироги...
Ограбленные новиопами русские инженеры и учёные умирают в нищете...
А новиопы покупают за границей на украденные у русских деньги себе собственность на сотни миллиардов долларов...
 
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