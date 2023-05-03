Под Белгородом из-за обстрелов потеряли жильё 1752 собственника; в Финляндии брошено СВУ в российское консульство

На Белгородчине из-за украинских обстрелов лишились жилья
1752 собственника. Из них 58 семей уже вступили во владение новым жильём, ещё 662 человека определились с выбором и подписали "заявления на конкретную квартиру или дом".
В Брянской области 2 мая из-за заложенного на рельсах взрывного устройства сошёл с рельс ещё один поезд
(второй за два дня), локомотив и двадцать вагонов, прервано железнодорожное сообщение с Орлом.
Из-за украинских обстрелов в посёлке городского типа Александровка в ДНР ранены
мужчина 1967 года рождения и женщина 1961 года рождения.