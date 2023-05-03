 

Под Белгородом из-за обстрелов потеряли жильё 1752 собственника; в Финляндии брошено СВУ в российское консульство

На Белгородчине из-за украинских обстрелов лишились жилья 1752 собственника. Из них 58 семей уже вступили во владение новым жильём, ещё 662 человека определились с выбором и подписали "заявления на конкретную квартиру или дом".
В Брянской области 2 мая из-за заложенного на рельсах взрывного устройства сошёл с рельс ещё один поезд (второй за два дня), локомотив и двадцать вагонов, прервано железнодорожное сообщение с Орлом. 
В Финляндии 3 мая брошено взрывное устройство на территорию консульства России в Мариехамне. 
 
Из-за украинских обстрелов в посёлке городского типа Александровка в ДНР ранены мужчина 1967 года рождения и женщина 1961 года рождения.
 



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