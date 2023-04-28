Новости из параллельной вселенной

Вслед за руководителем партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым, я решилась проверить «искусственный интеллект» Сбербанка и Германа Грефа с чрезвычайно соответствующим попыткам избавиться от латиницы в русском языке названием Kandinsky.





Первый запрос, который я ввела, был «русские националисты». «Кандинский» подумал немного и выдал рисованную группу людей с суровыми, но от того не менее дегенеративными физиономиями, отчасти смахивающих на красных комиссаров.





Я ввела запрос «украинские националисты». «Кандинский»… выдал изображение идиллического цветущего луга.

В следующие пять минут я вводила запросы «украинские нацисты», «украинские радикалы» и «украина понад усе» -- мирные цветочки на лугу оставались почти неизменными.

Начав приходить к выводу, что такова сознательная политика «Сбербанка», и русских националистов можно изображать на манер орков в шинелях, а украинских националистов нам не покажут принципиально, заменив на сплошную идиллию, -- я всё же вбила в поисковик слова «русские», а затем – «украинцы».

Русских нейросеть «Сбербанка» представила в виде молодёжи с перекошенными харями (так грубо и небрежно они отрисованы), почему-то с голландским флагом в руках.





Зато украинцев искусственный интеллект Германа Грефа изобразил в виде прекрасной раненой девы с русой косой, отрисованной на порядок лучше. И, разумеется, одетой в жёлто-синие тона.

Остаётся только предположить, что и это тоже – сознательная политика творцов «Кандинского».





Пока в одной реальности страна воюет с Украиной и президент произносит речи про воссоединение с историческими землями и родными людьми, в другой реальности «искусственный интеллект», который нам представляют в виде российского проекта, создаёт свой собственный изобразительный ряд, до странности смахивающий на творчество «естественного» украинского интеллекта:





И такие проявления из параллельной вселенной нам приходится наблюдать едва ли не каждый божий день. Всем пока ещё памятен случай, когда нацбол сорвал в Петербурге украинский флаг, и как по этому поводу нам говорили – перечислю по памяти: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совета Федерации Константин Косачёв, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, российская политическая деятельница Дарья Митина – так вот все эти прекрасные люди отметились с выступлением на тему «Украина не вышла из Содружества, а следовательно, её флаг имеет полное право висеть».

Всё это было очень трогательно спустя почти четырнадцать месяцев военных действий на Украине, вот только украинские власти считают, что Украина никоим образом не может выйти из СНГ, поскольку никогда в него не входила. Я даже не могу дать вам ссылку на эти заявления, поскольку ресурсы, на которых они размещаются, в Российской Федерации блокируются как враждебные. И враждебными они, несомненно, являются, спору нет, но кроме того – заблокировав их, можно дольше оставаться в параллельной вселенной, где Украина спустя более чем год полномасштабных военных действий всё ещё член Содружества. А потом зато можно будет снова сказать: ну кто бы мог подумать, что так всё обернётся! Ведь этого же НИКТО не мог подумать!..

Интересно, вспоминает ли господин Косачёв, как в 2011 году он сам выступал против того, чтобы русский язык на Украине стал вторым государственным, ведь это же навредит украинской мове… Впрочем, поскольку параллельная вселенная продолжает существовать, он, вероятно, и по сей день считает, что всё делал правильно.

А вот совсем свежий сюжет: Молдавия, которая не так давно отказалась считать свой язык молдавским (признав его румынским), теперь будет наказывать за Георгиевскую ленточку на 9 Мая. И снова голоса из параллельной вселенной: они же так отказываются от своей идентичности!.. от своего славного прошлого!.. они же «дрейфуют в сторону поглощения Румынией»!..

В числе таких голосов – и официальная представительница МИД Мария Захарова, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и тот же вечный и вездесущий Косачёв. Эти люди, по всем признакам, не хотят понимать, что фактически (уж простите за грубость) пытаются напугать ежа голой задницей. Точно так же раньше они пугали украинцев бездуховным ЕС, в котором сотрётся их славная украинская идентичность, которая в Советском Союзе пестовалась с такой заботой и любовью. Ведь мы же так любили вас, украинцы, именно как украинцев любили, всё готовы были отдать, и земли, населённые русскими, готовы были отдать, и самих русских, чтобы вы превратили их в украинцев, готовы были отдать тоже – а вы по-прежнему хотите «кружевные трусики и в ЕС»?!..

Да, они – по-прежнему. И в этом нет вообще никакой, ни малейшей неожиданности: огромные флаги ЕС на фасаде украинского МИДа я видела в сентябре 2014 года. Нужно было находиться в параллельной вселенной, чтобы их не увидеть. И только оставаясь в этой параллельной вселенной, можно вновь выдвинуть Дмитрия Табачника — бывшего главу администрации Леонида Кучмы (по некоторым сведениям, именно он написал за Кучму книгу «Почему Украина не Россия»), министра образования времён Виктора Януковича – в управленцы на освобождённой части многострадальной Запорожской области. Для чего? Для дальнейшей успешной защиты украинской мовы от русского языка?





Нет сомнений, что весь этот сценарий отвергаемой любви повторяется в Молдавии. Молдавский язык никогда не имел сколько-то существенных отличий от румынского, он был не реальностью, а лишь советским конструктом, названным "молдавским" с целью подольститься к «местным элитам» в уводе их от Румынии. Ведь называет же у нас правительственная «Российская газета», прямо в наши дни, проводившуюся большевиками политику коренизации – "подготовкой национальных кадров и формированием органов власти из людей, знающих язык, быт и обычаи местных жителей", "директивным обеспечением использования их родного языка в государственных учреждениях". То есть советские управленцы проводили коренизацию специально, "как что-то хорошее", и спустя много десятилетий управленцы Российской Федерации продолжают оставаться под впечатлением, будто эта политика работала, несмотря на то, что в действительности всякие связи между конструктами и реальностью разорваны, и советские конструкты расползаются, как сгнившая ткань.

Это касается всего – и русской литературы, которая в действительности сколько-нибудь полноценно сберегается только в России. И памяти о Великой Отечественной войне, которую уже невозможно гальванизировать в наших соседях. Вместе с павшими памятниками стало как-то до боли очевидно, что действительным борцом против нацизма и победителем его был не столько «советский народ», сколько – русский. Нас учили не так, но вышло – так. И, естественно, это касается восприятия «советского прошлого»: в РФ могут тщательно сохранять множество лениных и прочих урицких в каждом российском городе – но не могут ни в одном из отколовшихся государств (в действительности обязанных большевикам и государственностью, и территориальными приобретениями) возбудить ни малейшей благодарности за полученное. Невозможно. Финита!





В конце упомяну ещё один совсем маленький, но чрезвычайно поразивший меня факт из параллельной вселенной. Глава Росархива Андрей Артизов, давая интервью «Российской газете» по поводу издания сборника документов "Об историческом единстве русских и украинцев", «перевёл с украинского» слово «Руина» - дескать, оно переводится на русский как «развалина». Уж до чего у меня во многом притупилось удивление (в том числе из-за настырного именования русского Бахмута советским Артёмовском все последние месяцы в российских СМИ) – но тут я содрогнулась. Казалось бы: ты хочешь показать историческое единство русских и украинцев?.. Вот же прекрасная возможность: русские не нуждаются в "переводе с украинского". Чем не единство? Но нет. Нет. В параллельной вселенной такие очевидные доводы не действуют. Мы будем хвататься за сгнившие советские конструкции и оправдывать коренизацию.