Ополченцы Донбасса получили статус ветеранов боевых действий, Путин высказался об исторических землях

Президент РФ Владимир Путин наделил ополченцев Донбасса и других добровольцев статусом ветерана боевых действий. Подписанные президентом изменения в Федеральный закон «О ветеранах» предоставляют ветеранский статус и статус инвалида лицам, участвовавшим в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года.

Также этим статусом теперь наделены граждане, которые заключили контракт с организациями, оказывающими содействие Вооружённым силам РФ в ходе специальной военной операции. "Под действие этой правовой нормы подпадают участники боевых действий на территории республик Донбасса (с 24 февраля 2022 года), а также в Запорожской и Херсонской областях (с 30 сентября 2022 года)", -- пишет "Лента".

Новые регионы Путин назвал историческими землями России, подчеркнув, что все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей являются для россиян родными людьми.



