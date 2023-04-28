 

Ополченцы Донбасса получили статус ветеранов боевых действий, Путин высказался об исторических землях

 

Президент РФ Владимир Путин наделил ополченцев Донбасса и других добровольцев статусом ветерана боевых действийПодписанные президентом изменения в Федеральный закон «О ветеранах» предоставляют ветеранский статус и статус инвалида лицам, участвовавшим в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик с 12 мая 2014 года.

Также этим статусом теперь наделены граждане, которые заключили контракт с организациями, оказывающими содействие Вооружённым силам РФ в ходе специальной военной операции. "Под действие этой правовой нормы подпадают участники боевых действий на территории республик Донбасса (с 24 февраля 2022 года), а также в Запорожской и Херсонской областях (с 30 сентября 2022 года)", -- пишет "Лента".

Новые регионы Путин назвал историческими землями России, подчеркнув, что все жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей являются для россиян родными людьми.

 

 

 


 


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