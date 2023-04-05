Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1 

В интернете широко обсуждают релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1. Давайте коротко сравним её результаты с Midjourney, прогнав последнюю по всем версиям.





Я попросил обе нейросетки нарисовать чашку кофе на столе. Никаких фильтров, стилей, имитации камеры и плёнки я не использовал. Midjourney с 1 по 3 версию сразу отбрасываем. И вот видно как Kandinsky почти сопоставим с Midjourney V4.



Но содержание чашки выглядит странно.









Я решил посмотреть отрисовку брони. Попросил обе сетки сгенерировать рыцаря. Kandinsky почему-то с трех попыток так и не создал мне рыцаря без шлема, хотя запрос был с этим условием. Ну да ладно, берём его и генерим рыцаря в четвёртой версии Midjourney.

У сберовской сетки получилось неплохо, но всё же в четвёртой версии Midjourney рыцарь веселее.

Ну вот и с кофе так же, вроде бы сопоставимо с Midjourney V4, но недотягивает в деталях, цветах, в каком-то объёме и сочности.





Но это уже очень хорошо. По качеству - среднее между 3 и 4 версией Midjourney.

Не четвёрка по уроню, но где-то рядом и есть уверенность, что будет догонять.





Спасибо разработчикам за труд и успехов проекту. Буду с интересом наблюдать и тестировать.