 

Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1

В интернете широко обсуждают релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1. Давайте коротко сравним её результаты с Midjourney, прогнав последнюю по всем версиям.

Я попросил обе нейросетки нарисовать чашку кофе на столе. Никаких фильтров, стилей, имитации камеры и плёнки я не использовал. Midjourney с 1 по 3 версию сразу отбрасываем. И вот видно как Kandinsky почти сопоставим с Midjourney V4.
 
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1 
 
Но содержание чашки выглядит странно.
 
 
 
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1 
 


Я решил посмотреть отрисовку брони. Попросил обе сетки сгенерировать рыцаря. Kandinsky почему-то с трех попыток так и не создал мне рыцаря без шлема, хотя запрос был с этим условием. Ну да ладно, берём его и генерим рыцаря в четвёртой версии Midjourney.
 
У сберовской сетки получилось неплохо, но всё же в четвёртой версии Midjourney рыцарь веселее.
 
Ну вот и с кофе так же, вроде бы сопоставимо с Midjourney V4, но недотягивает в деталях, цветах, в каком-то объёме и сочности.
 
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1
Новый релиз нейросетки Сбера Kandinsky 2.1
 

Но это уже очень хорошо. По качеству -  среднее между 3 и 4 версией Midjourney.
Не четвёрка по уроню, но где-то рядом и есть уверенность, что будет догонять.

Спасибо разработчикам за труд и успехов проекту. Буду с интересом наблюдать и тестировать.
 
По материалам канала Котики и нейросеть.
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