 

Польша изъяла средства российского посольства, в Риге сносят памятник Пушкину

Польша изъяла средства со счетов российского посольства. «Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке "Сантандер" перечислены на счета прокуратуры», — сказал глава российской дипмиссии Сергей Андреев. Банк "Сантандер" прекратил сотрудничество с российским посольством и закрыл счета, на которых были значительные средства как в долларах США, так и в польских злотых.  

 

Правящий блок Рижской думы согласился снести памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в Риге; блок Kods Rīgai, который внёс это предложение, обосновал снос монумента необходимостью предотвратить собрание людей рядом с ним в День Победы.


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