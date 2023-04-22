Украинцы обстреливают российские регионы

Рыльский район Курской области пострадал от украинского обстрела: зафиксировано более двадцати прилётов, повреждены сети электроснабжения, три населённых пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества.

В Белгородской области частично разрушены девять жилых домов и повреждена ЛЭП в деревне Новая Таволжанка.

Получили ранения жители городов Голая Пристань и Новая Каховка в Херсонской области. На сегодняшний день в Новой Каховке насчитывается более двухсот домов с серьёзными повреждениями.

Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо.

Окна в турбинном зале на Запорожской АЭС выбиты в результате непрекращающихся атак украинских дронов.











