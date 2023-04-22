 

Украинцы обстреливают российские регионы

 

Рыльский район Курской области пострадал от украинского обстрела: зафиксировано более двадцати прилётов, повреждены сети электроснабжения, три населённых пункта — деревня Обеста, а также села Локоть и Новоивановка — остались без электричества. 

В Белгородской области частично разрушены девять жилых домов и повреждена ЛЭП в деревне Новая Таволжанка.

Получили ранения жители городов Голая Пристань и Новая Каховка в Херсонской области. На сегодняшний день в Новой Каховке насчитывается более двухсот домов с серьёзными повреждениями.

Украинские диверсанты устроили взрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо.

 

Окна в турбинном зале на Запорожской АЭС выбиты в результате непрекращающихся атак украинских дронов.



 


 


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APN.ru