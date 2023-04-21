 

В РФ резко вырос спрос на айтишников

 

Спрос на специалистов в сфере информационных технологий в РФ вырос в начале этого года на 63% по сравнению с 2022 годом. В начале 2023 года на рынке труда насчитывалось около 59 тысяч открытых вакансий для айтишников. В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 году на обучение ИТ-специальностям планируется принять не менее полумиллиона человек.

При этом каждый пятый гражданин РФ (19,2%) сейчас хотел бы сменить профессию, а 29,6% опрошенных ищут направление для дополнительного развития.

 


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APN.ru