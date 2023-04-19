Набиуллина: в 2022 году санкции Запада превзошли самые пессимистичные ожидания

"Конечно, к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно. Компании и граждане в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Меры государственной поддержки были достаточными и оперативными и помогли экономике пройти через шквал санкций. Банки и другие организации финансового сектора работали стабильно, обеспечивали страну необходимыми финансовыми ресурсами".