 

Набиуллина: в 2022 году санкции Запада превзошли самые пессимистичные ожидания

 
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что введённые в 2022 году западные санкции в отношении РФ оказались хуже самых пессимистичных ожиданий:

"Конечно, к такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно. Компании и граждане в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Меры государственной поддержки были достаточными и оперативными и помогли экономике пройти через шквал санкций. Банки и другие организации финансового сектора работали стабильно, обеспечивали страну необходимыми финансовыми ресурсами".


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APN.ru