Банк "Кредит Свисс" обслуживал счета германских нацистов до 2020 года. Или даже дольше

"По всей видимости, Credit Suisse вел счета, сведения о которых ранее не публиковались, как минимум 99 человек, которые либо были высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами группировок, связанных с нацистами в Аргентине. 70 счетов в Аргентине, вероятно, имеющих отношение к нацистам, были открыты в Credit Suisse после 1945 года, по крайней мере 14 из них оставались открытыми и в XXI веке, некоторые - вплоть до 2020 года".

До 2022 года оставался действующим счёт осуждённого Нюрнбергским военным трибуналом командира СС, но банк до сих пор не предоставил об этом данных.