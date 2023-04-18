Количество долларовых миллионеров в Москве уменьшилось до 35 тысяч

За последние десять лет количество долларовых миллионеров в Москве сократилось на 44%, до 35,2 тысячи человек. 250 москвичей обладают состоянием свыше ста миллионов долларов, а двадцать восемь человек имеют на счетах более миллиарда. Из всех городов, попавших в рейтинг Henley & Partners, Москва потеряла больше всех богатых граждан; теперь долларовые миллионеры обретаются в основном в Нью-Йорке, Токио, агломерации Сан-Франциско, Лондоне и Сингапуре.

В Петербурге состоянием более миллиона долларов обладают 6,9 тысячи петербуржцев, более ста миллионов — 55 человек, а более миллиарда — семь.

В общей сложности в России по состоянию на октябрь прошлого года проживали 435 человек с состоянием более ста миллионов долларов.

