Глава международного комитета СФ заявил, что военные действия ведутся за возвращение Украины к добрососедству

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что вывешивание укрофлага возле штаб-квартиры Межпарламентской ассамблеи СНГ "вполне обоснованно", поскольку "Украина формально не вышла из Содружества". Также он заявил, что СВО ведётся "не против Украины, а за возвращение этой страны и её народа в лоно здравого смысла и добрососедских отношений с Россией и другими странами Содружества".

Пойдя ещё дальше, срыв укрофлага сенатор Карасин уподобил тому, "что делают с нашими святынями неонацисты на самой Украине".

Между тем украинские власти заявляли, что Украина членом СНГ не является, а выйти из него формально не может, потому что формально никогда и не входила. Об этом прямо говорил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, эту же версию реальности со множеством ссылок на украинские источники излагает и Википедия.