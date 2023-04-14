В России начали обучать хакеров

В России запустили обучение "белых" хакеров - специалистов по кибербезопасности, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем (так называемых пентестеров). Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин на XIV межотраслевом форуме директоров по информационной безопасности Ciso-Forum 2023 отметил, что "уже появилось два или три новых курса за последние четыре месяца".

Минцифры и "Ростелеком" 10 февраля запустили программу поиска уязвимостей на портале "Госуслуги" и ресурсах электронного правительства. Возможность тестирования систем доступна на платформах Positive Technologies и BI.Zone. Принять участие в программах могут граждане России, в том числе участвовать в программе Standoff 365 Bug Bounty можно с 14 лет, если есть письменное согласие родителей, а участие в BI.Zone Bug Bounty возможно с 18 лет