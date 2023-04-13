Демографы ВШЭ подсчитали, сколько РФ нужно мигрантов для замещения населения

Демографы Высшей школы экономики подсчитали, что для "компенсации" численности населения стоит привлекать в год от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов, «это в 2–6 раз выше, чем предполагают средние, наиболее реалистичные, сценарии миграции, и даже в 1,5–4,5 раза выше, чем в высоких сценариях миграции».

Без мигрантов, заявили демографы ВШЭ, рост населения РФ обеспечить невозможно. При самых благоприятных условиях, если на одну женщину будет приходиться по 2,5 ребенка, "необходимость в стабильном потоке мигрантов" будет сохраняться до 2036 года, а снижение численности населения будет продолжаться до 2026-го. Негативный же сценарий предполагает сокращение рождаемости до уровня 1,4 ребенка на одну женщину (это всё ещё выше, чем в Италии, Испании и Греции).

Нынешнее снижение рождаемости, предположительно, связано с взрослением женщин, родившихся в 1990-х.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин показал, что мигранты не адаптированы к российскому менталитету, среди них нередки экстремистские настроения, их наплыв приводит к росту социальной напряжённости, а "объединённые по национальному признаку криминальные формирования нелегальных мигрантов совершают экономические преступления, создавая в местах пребывания неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут незаконную торговлю, включающую изготовление и сбыт фальсифицированных спиртных напитков, поддельных документов, справок и печатей, осуществляют перевозку и сбыт наркотических веществ".

"В целях снижения социальной напряженности целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий. Принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа российских граждан, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников", -- сказал Бастрыкин.

