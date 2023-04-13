 

Демографы ВШЭ подсчитали, сколько РФ нужно мигрантов для замещения населения

 

Демографы Высшей школы экономики подсчитали, что для "компенсации" численности населения стоит привлекать в год от 390 тысяч до 1,1 миллиона мигрантов, «это в 2–6 раз выше, чем предполагают средние, наиболее реалистичные, сценарии миграции, и даже в 1,5–4,5 раза выше, чем в высоких сценариях миграции».

Без мигрантов, заявили демографы ВШЭ, рост населения РФ обеспечить невозможно. При самых благоприятных условиях, если на одну женщину будет приходиться по 2,5 ребенка, "необходимость в стабильном потоке мигрантов" будет сохраняться до 2036 года, а снижение численности населения будет продолжаться до 2026-го. Негативный же сценарий предполагает сокращение рождаемости до уровня 1,4 ребенка на одну женщину (это всё ещё выше, чем в Италии, Испании и Греции).

Нынешнее снижение рождаемости, предположительно, связано с взрослением женщин, родившихся в 1990-х.

 

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин показал, что мигранты не адаптированы к российскому менталитету, среди них нередки экстремистские настроения, их наплыв приводит к росту социальной напряжённости, а "объединённые по национальному признаку криминальные формирования нелегальных мигрантов совершают экономические преступления, создавая в местах пребывания неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут незаконную торговлю, включающую изготовление и сбыт фальсифицированных спиртных напитков, поддельных документов, справок и печатей, осуществляют перевозку и сбыт наркотических веществ".

"В целях снижения социальной напряженности целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий. Принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа российских граждан, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников", -- сказал Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ключевые факты о росте населения в Индии
» 95% таджикских мигрантов едут в Россию
» Федерация мигрантов России и Общественная палата проведут Международный форум по проблемам миграции в РФ
» В столице России - 3 миллиона мигрантов
» Рост рождаемости коренного населения страны - ответ на угрозу наплыва в Россию мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 2 032
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Новосибирске прекращено дело о халатности полицейских, проигнорировавших угрозы убийцы из Таджикистана

  • 16:13
  • 131

Демографы ВШЭ подсчитали, сколько РФ нужно мигрантов для замещения населения

  • 12:48
  • 228

Игорь Стрелков представил Клуб рассерженных патриотов

  • 12:03
  • 230

Херш: Зеленский покупал для ВСУ российское топливо и присвоил 400 млн долларов

  • 22:25
  • 424

Украинцы убили в Белгородской области две сотни свиней

  • 22:15
  • 402

В Туве избавились от русских суффиксов

  • 22:02
  • 498
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru