 

Дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода, в Донецке обстрелян автобус

 

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта Белгорода (сейчас не работает) и подорвал ограждение. Никто не пострадал.

Трём постоянно обстреливаемым областям -- Белгородской, Курской, Брянской -- выделен миллиард рублей на восстановление пострадавших предприятий. Белгородская область из этой суммы получит 800 млн

В Донецке под очередной украинский обстрел попал городской пассажирский автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель. 

 

В четырнадцати областях Украины введены программы функционирования украинского языка и вытеснения русского языка из сфер образования, культуры, транспорта, охраны здоровья, интернет-ресурсов и деятельности органов государственной власти.

"Уполномоченный по защите украинского языка" Тарас Кремень заявил, что нынешняя «языковая стабильность, так же как стойкость нации» беспрецедентна.


 

 

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