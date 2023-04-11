Дрон со взрывчаткой врезался в забор аэропорта Белгорода, в Донецке обстрелян автобус

Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта Белгорода (сейчас не работает) и подорвал ограждение. Никто не пострадал.

Трём постоянно обстреливаемым областям -- Белгородской, Курской, Брянской -- выделен миллиард рублей на восстановление пострадавших предприятий. Белгородская область из этой суммы получит 800 млн.

В Донецке под очередной украинский обстрел попал городской пассажирский автобус. Есть пострадавшие, в том числе водитель.

В четырнадцати областях Украины введены программы функционирования украинского языка и вытеснения русского языка из сфер образования, культуры, транспорта, охраны здоровья, интернет-ресурсов и деятельности органов государственной власти.