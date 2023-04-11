 

Закон об электронных повестках принят в третьем чтении

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о цифровизации воинского учёта в РФ, теперь повестка в электронной форме считается врученной с момента её размещения в личном кабинете гражданина на "Госуслугах". В то же время бумажные повестки тоже будут доставляться, и даже если повестка, оформленная в письменном или в электронном виде, не вручена, она всё равно, в любом случае будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.
 
После получения повестки гражданин должен подтвердить получение повестки лично, придя в военкомат или через «Госуслуги», а если он подлежит призыву, но не получил повестку в период проведения призыва на военную службу, то в двухнедельный срок со дня начала следующего периода проведения призыва на военную службу обязан лично явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учёта.
 
Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из Российской Федерации вплоть до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат. Если гражданин этого не сделает, в отношении будет введено ограничение на выезд. Если он не явится снова, то через двадцать дней может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты, а в регионах могут быть введены и другие "ограничительные меры".
 


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