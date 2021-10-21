 

В США впервые пересадили человеку почку свиньи

 

Американские хирурги впервые провели операцию по пересадке почки, выращенной в теле генетически модифицированной свиньи. Врачи в Медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка провели пересадку почки, которая по прошествии трёх дней не была отторгнута организмом и нормально работала.

Операция была проведена на пациенте с диагностированной смертью мозга, который был подключён к аппарату жизнеобеспечения. Почка была подсоединена к кровеносной системе и проводила эффективную очистку организма от мочевины, в результате чего уровень креатинина у пациента вернулся к нормальным показателям.

В течение ближайших лет планируются испытания на пациентах с последней стадией почечной недостаточности. Предполагается, что это даст им "ещё несколько дней жизни". 


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APN.ru