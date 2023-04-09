 

Утечка из Пентагона показала, что США не только знают планы РФ, но и прослушивают союзников

 

Утечка документов Пентагона показала, что у США есть доступ к планам как Украины, так и России, благодаря чему Вашингтон может предупредить Киев о вероятных целях будущих атак. "Дейли Мейл" утверждает, что по утечке можно сделать вывод, что американские агенты глубоко внедрены в российскую разведку.

Кроме того, стало известно, что американцы тайно прослушивали чиновников Южной Кореи. Из утекших в сеть документов видно, что корейцы беспокоились, что снаряды, которые они продавали Вашингтону, могут оказаться у украинцев. 

Также американцы скрытно наблюдают за своими британскими и израильскими союзниками. 

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APN.ru