РПЦ открыла курсы тактической медицины

Учебный центр Центральной клинической больницы Святителя Алексия, совместно с Учебным центром тактической медицины, открыл курсы по тактической медицине, на которых слушатели осваивают навыки оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайной ситуации и боевых действий, навыки остановки кровотечения, элементы эвакуации и компоновку индивидуальной аптечки.

"В последнее время мы столкнулись с тем, что многие люди хотят научиться правильно оказывать первую помощь раненым, чтобы принести пользу там, где сейчас это особенно необходимо. Также большое внимание на курсе мы уделяем формированию индивидуальной аптечки, которая соответствует современным требованиям тактической медицины", - сказал главный врач церковной больницы Алексей Заров.

Записаться на курсы можно по электронному адресу учебного центра больницы Святителя Алексия: kurs@ckbsva.ru