Шестнадцать человек пострадали при украинском ударе по центру Донецка, обстрелян город Пологи

Город Пологи, расположенный в Запорожье на линии соприкосновения, подвергся украинскому артиллерийскому удару. Были повреждены спортивная школа, здание районного дома культуры, дом малютки и поликлиника. Вблизи этих объектов не было подразделений ВС РФ, то есть обстрел вёлся по гражданским объектам.