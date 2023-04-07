 

Шестнадцать человек пострадали при украинском ударе по центру Донецка, обстрелян город Пологи

Шестнадцать человек пострадали в результате украинского удара по центру Донецка в пятницу: погибла пожилая женщина, не менее семи человек госпитализированы. Как видимо, удар целенаправленно осуществлялся по густонаселённому району. Ракеты попали в многоквартирный жилой дом, крытый рынок "Центральный", газопровод, трамвайные пути. Видео значительных разрушений крытого рынка. 

Город Пологи, расположенный в Запорожье на линии соприкосновения, подвергся украинскому артиллерийскому удару. Были повреждены спортивная школа, здание районного дома культуры, дом малютки и поликлиника. Вблизи этих объектов не было подразделений ВС РФ, то есть обстрел вёлся по гражданским объектам.

 

Также в пятницу украинцами обстреляно село Ржавец в Белгородской области, нарушено энергоснабжение.
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APN.ru