Украинцы обстреляли деловой центр и жилой дом в Донецке, 6 погибших, Макеевка частично обесточена
- 06.12.2022, 15:03,
- Новости
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Под очередной украинский обстрел попал деловой центр "Центавр-плаза", атакованы "Донбасс арена" и Крытый рынок. Над Донецком стоят клубы дыма. 6 декабря стало известно, что в результате украинских обстрелов центра Донецка погиб
судья Военного суда Донецкой народной республики Виктор Исаев.
Кроме того, украинские снаряды попали в жилой дом
, который находился около здания администрации, центральной библиотеки, детского сада. Повреждены стены и балконы. Улица перед домом завалена обломками, битыми стёклами и шифером.
Шестеро мирных жителей погибли, ещё десять человек пострадали, сообщают
местные власти.
Обстрелы центра Донецка сейчас происходят каждый день.
Значительная часть Макеевки (город с населением в несколько сотен тысяч человек) обесточена в результате нового украинского обстрела, есть погибший и не менее семи раненых.
Военный корреспондент Александр Сладков призвал к нанесению боевых ударов по Крещатику и Майдану в центре Киева:
«Пока не разнесём центр Киева в хлам, обстрелы Донецка не прекратятся, переговоры не нужны. Только в хлам», — говорится в сообщении Сладкова.